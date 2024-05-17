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        Tarihi değiştirilmiş binlerce şişe ketçap ele geçirildi

        Samsun'da 2 bin 203 şişe son kullanma tarihi değiştirilmiş ketçap ve mayonez ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:37
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        Tarihi değiştirilmiş binlerce şişe ketçap ele geçirildi
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        Samsun Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde belirlenen iş yeri deposu ve eklentilerinde arama yaptı.

        Aramada, son kullanma tarihi değiştirilmiş ve hijyenik olmayan ortamda hazırlanarak bazı markaların etiketinin yapıştırıldığı belirlenen 1497 şişe ketçap ile 706 şişe mayonez ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.S. (68) jandarmaya götürüldü.

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        #ketçap
        #Samsun
        #gıda denetimi
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