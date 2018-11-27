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Tarihi Filiboz Mescidi gün yüzüne çıkıyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kentin kuşatması sırasında Osmanlılara yardım eden ve daha sonra Müslüman olup, yöneticilik yapan Bizanslı Philippos´un (Filiboz) oğlu Hayrettin´e ait mescidi gün yüzüne çıkartıyor

27.11.2018 - 17:22 | Güncelleme: DHA

Hisar Arkeopark Projesi ile Alaaddin Mahallesi içerisinde yer alan 6 bin 250 metrekarelik alanda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi eserlerini ortaya çıkaran Osmangazi Belediyesi, şimdi de aynı bölgede, 14'üncü yüzyıldan yapılan, ancak zamanla doğal afetlerle yıkılan Filiboz Mescidi´ni ortaya çıkarmak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre mescidin olduğu düşünülen alanda toplam 3 bin 884 metrekarelik kamulaştırma yapan belediye, yapılan kazı çalışmaları ile yapıyla ilgili çok önemli bulgulara ulaştı.

BAŞKAN DÜNDAR BİLGİ VERDİ

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kazı alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Osmangazi Belediyesi olarak Hisariçi´ndeki tarihi mirası ortaya çıkarmaya yönelik sürdürdükleri çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Yaptığımız detaylı araştırmalar sonucunda ulaştığımız bilgiler doğrultusunda bölgedeki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartıyoruz. Şu anda Filiboz Mescidi´ni ortaya çıkarmak için çalışma başlattık. Filiboz Mescidi, 1862 Suphibey haritasında gözükmektedir. Ancak bu mecsid 1855 yılında Bursa´da meydana gelen büyük depremde yıkılmış ve yerine yenisi yapılmamıştır. Günümüze ulaşamamış mescidin projelerinin hazırlanması için Bursa Müze Müdürlüğü denetiminde araştırma kazısı başlattık. Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu´nun vereceği kararlar doğrultusunda da projemizi oluşturarak Osmanlının ilk dönemlerinden kalan bu tarihi mescidi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

FİLİBOZ KİMDİR?

Pınarbaşı´nda bulunan mahalleye adını veren Filiboz´un Bizanslı bir yönetici olduğu söylenir. Filiboz, Osmanlı´nın Bursa kuşatması sırasında Türklere yardım etmiş ve daha sonra da Müslüman olarak Osmanlı´da yöneticilik yapmıştır. Tarihi kaynaklarda Filiboz'un oğlu Hayrettin´in şimdiki Alaaddin Mahallesi´nde bir mescidi bulunduğunu ve bu nedenle mahalleye de bu adın verildiğini yazar. Bursa Kadı Sicilleri´nde bulunan bir Vakıf Muhasebe Defteri'nden, Filiboz Mahallesi Mescidi´nin bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahallenin adının, Filiboz Mescidi´nden geldiği tahmin ediliyor. 1530 tarihli tahrir defterinde Filikos şeklinde yazılan mahallede 30 civarında hane bulunmaktaydı. 1924 yılında nüfusu azalması nedeniyle Babısicin, Alaaddin ve Tahtamescit Mahallesi ile birleşip tek mahalle olmuştur. Cumhuriyet döneminde, Filiz olarak adı değiştirilen mahalle, 1950'li yıllara kadar varlığını sürdürmüştür.

 

 

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