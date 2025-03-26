Tarihi gece: Arjantin, Brezilya'ya kabusu yaşattı! CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nin 14. maçında Brezilya'yı konuk eden Arjantin, rakibini tam 4-1'lik skorla mağlup etti ve turnuvaya katılım hakkı elde etti. Brezilya tarihinde ilk kez Dünya Kupası Elemeleri'nde bir maçta 4 gol yedi. Arjantin ise 1959'dan sonra ilk kez Brezilya'ya 4 gol attı.

Habertürk Giriş: 26.03.2025 - 09:40 Güncelleme: 26.03.2025 - 09:40 facebook

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