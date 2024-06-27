Tarihi Harran Ulu Cami ziyaretçileriyle buluşacak

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın finansmanı, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü koordinasyonunda Türk Tarih Kurumu, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi ve Harran Kaymakamlığı desteğiyle ören yerindeki kazı ve restorasyon çalışmalarının yıl boyu devam ettiğini hatırlattı.

Harran'ın Emeviler döneminde başkent olarak kullanıldığını ve bu nedenle buraya halifelik düzeyinde devasa bir caminin yapıldığını aktaran Önal, bu caminin bir benzerinin ise Şam Emevi Camisi olduğunu söyledi.

Önal, bu istilaya rağmen Harran Ulu Cami'nin doğu cephesi, mihrabı, şadırvanı ve minaresinin büyük bölümünün ayakta kaldığını ifade etti.

"TÜRKİYE'MİZİN EN ÇOK KAPILI CAMİSİDİR"

Önal, Harran Ulu Cami'nin Türkiye'nin en eski anıtsal camisi olma özelliğinde bulunduğunu anlatarak, "4 sahınlı (avlu), kırma çatılı, 25 tane kapısı mevcuttur, Türkiye'mizin en çok kapılı camisidir. Yine sanat tarihi uzmanlarının ifadesiyle Türkiye'mizin en zengin taş süslemeli camisidir. Bitkisel, geometrik ve rumi desenli taşları süslemeli olarak yapılmış biçimde Harran Ulu Cami" dedi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin Harran Ulu Cami'deki eserleri yakından görmeleri için çalışmalar yaptıklarını anlatan Önal, şunları kaydetti:

"Harran Ulu Cami'nin kazısı ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Ziyaretçi yolu düzenlendi, bilgi levhaları hazırlandı ve yerine konuldu. Sadece kurdeleyi kesip ziyaretçilerin içeri alınması ve Harran Ulu Cami'nin görkemi ve zengin taş süslemeli mimarisinin ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor. 15-20 gün içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Şanlıurfa Valiliğimiz tarafından ziyarete açılışı gerçekleştirilecektir."