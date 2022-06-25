Tarihi İpek Yolu'nun Kemaliye'deki kalıntıları turistlerin rotasında

"GÖRÜNÜR HALE GETİRMEK İÇİN BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Kalıntıların tescillendiğini ifade eden Yeşilbaş, şöyle konuştu:

"Burası Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüğü ve onun kurulu tarafından tescil edilmiş bir yol. Bunda herhangi bir şüphemiz yok. Çin'den başlayan ve Avrupa'da biten İpek Yolu güzergahı içerisinde Kemaliye de var. Burada bulunan kalıntılar, şu anda İpek Yolu'nun en fazla kalıntısının olduğu yer. Yolu restore edip tekrar görünür hale getirmek için bir çalışma başlattık." İpek Yolu'nun ilk kalıntılarının ellerinde bulunduğuna işaret eden Yeşilbaş, civardaki taşları toplayıp kaldırımlar haline getirerek Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüğü Kurulu'nun da onayını alarak inşa çalışmalarına başlayacaklarını anlattı.