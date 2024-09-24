Çalışmalar sırasında taş düşme ihtimaline karşı yolun kapatıldığını belirten muhtar Cafer Zaifoğlu, "Bu yapılan çalışmaya kaya ıslahı deniyor. Mahallemiz için bu projeler dışında yeni projelerimiz de yapılacaktır. Mahallemizde dış cephe kaplamalarında 1'inci etap çalışmaları tamamlandı. Şimdi 2'nci etap çalışmaları için projemiz hazır. Gerekli yerlere sunduğumuzda önümüzdeki sene muhtemelen yapılamayan bölgelerdeki dış cephe kaplamaları da yapılacak. Henüz detayları netleşmedi. Evlerin çatısı ve dış cephesiydi. Bunun yanına evlerin yalıtımlı bir şekilde yapılmasını da eklemek istiyoruz. Çünkü insanlar dış cephe kaplatınca içerisinde bir daha yapamıyor. Ancak projelerimiz hazır. Dilekçelerimiz hazır. En kısa zamanda yetkili mercilere sunacağız. Geri kalan dış cephe kaplamları da yapılacak. Çünkü şelaleden aşağısında dış cephe kaplaması yok. Yukarı tarafta ve Hz. Şeyh Şaban-ı Veli üst tarafında bir boşluk var. Onlarda yapılmadı daha yapıldığı zaman buralarda mahallemiz daha güzel olacaktır. Bu kaya düşmeleri hem mahalle sakinleri için hem de gelen ziyaretçiler için tehlikeliydi. Böylece bu projeyle bu tehlikede ortadan kalkmış oldu. Hem mahallem hem de Kastamonu'muz için çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.