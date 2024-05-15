Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın
İstanbul Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken, gelen ilk bilgilere göre yangının çarşının içinde yer alan bir restoranın baca kısmında başladığı öğrenildi.
Giriş: 15.05.2024 - 10:17 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:04
İstanbul Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken gelen ilk bilgilere göre yangının çarşının içinde yer alan bir restoranın baca kısmında başladığı öğrenildi.
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