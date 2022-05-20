Tarihin en pahalı otomobili oldu!

Tarihin en pahalı otomobili oldu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünyanın en pahalı otomobili 1955 model bir Mercedes-Benz oldu. Alman otomotiv üreticisinden yapılan açıklamada, markanın 1955 model örneğine az rastlanır bir SLR Coupe modelinin yaklaşık 150 milyon dolardan alıcı bulduğu kaydedildi.

Koleksiyon otomobillerin verilerini tutan Hagerty'e göre, Mercedes-Benz'in kendi koleksiyonunda bulunan ve özel bir açık artırmada 142 milyon dolara (135 milyon euro) satılan SLR Coupe, dünyanın en pahalı otomobili unvanını da kapmış oldu.

Alman şirketin satıştan elde ettiği geliri kendi fonuna aktardığı ve bu tutarı burs vermek için değerlendireceği öğrenildi.

Dünyanın en pahalı otomobilini satın alan isim açıklanmasa da, aracın yeni sahibi adına en yüksek teklifi veren ismin İngiliz klasik otomobil satıcısı Simon Kidston olduğu belirtildi.

EN PAHALI OTOMOBİL UNVANINI FERRARI'DEN DEVRALDI

1955 SLR Coupe'den önce dünyanın en pahalı otomobili unvanı 1963 model Ferrari 250 GTO'nun elindeydi. İtalyan klasik model, 2018 yılında 70 milyon dolara satılmıştı.

Bu otomobilden önce ise, 2013 yılında 52 milyon dolara satılan bir başka 1963 Ferrari GTO dünyanın en pahalı otomobilin unvanını taşıyordu.

Mercedes'in rekor satış tutarına imza atan otomobilinin tam adı 300 SLR Uhlenhaut Coupe olarak biliniyor. Aslen bir prototip olarak geliştirilen 67 yaşındaki otomobilden dünyada sadece 2 adet bulunuyor.

ADINI MÜHEDİSİNDEN ALIYOR

Adını Alman firmanın bir dönem şef mühendisliğini yapan Rudolf Uhlenhaut'tan alan otomobilin diğer örneği ise Mercedes-Benz'in Stuttgart'taki müzesinde sergilenmeye devam edilecek.

300 SLR Uhlenhaut Coupe, günümüzde bile yüksek bir değer olarak kabul edilen 300 km/s hıza çıkabilecek şekilde geliştirilmişti.

8 silindirli motorundan 300 beygir güç üreten otomobil, her ne kadar dönemindeki pist yarışları için geliştirilse de, Alman üretici otomobilin tanıtılmasından kısa bir süre sonra motor sporlarından çekilme kararı almıştı.

YENİ OTOMOBİLLERDE UNVAN FRANSIZ MARKANIN

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'na sadece bir adet üretilen 15000 beygirlik La Voiture Noire modeli, 18.9 milyon dolara satılarak en pahalı otomobil unvanını almıştı.

Fakat, Rolls Royce'un özel sipariş olarak üreterek teslimi gerçekleştireceği Boattail modeli, yollara çıktığın 28 milyon dolarlık fiyat etiketiyle unvanın yeni sahibi olacak.