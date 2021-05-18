"DEDİKODUSUNU YAPMAYALIM"

Geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin objektifine takılan Şevval Sam, "Gelininizle tanıştınız" yorumuna ise şu şekilde cevap vermişti:

'Gelininiz' demek için çok erken. Hayat nasıl akacak bilmiyorum. 6 yıl öncesinden tanıyorum Sofia'yı. Şimdi burada dedikodusunu yapmayalım. Evlilik için çok erken. Oğlum kariyerini yeni koruyor.