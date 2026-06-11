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        Haberler Magazin Tarık Papuççuoğlu bypass oldu - Magazin haberleri

        Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu

        Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle Bodrum'da bypass ameliyatı oldu. Dört damarı değiştirilen 77 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        Tarık Papuççuoğlu ameliyat oldu

        Tarık Papuççuoğlu, sevenlerini korkuttu. Nisan ayındaki rutin kontrollerinde kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen 77 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz salı günü Bodrum'da bypass ameliyatı geçirdi. Rol aldığı dizinin çekimlerini aksatmamak için operasyonu programı bitene kadar erteleyen Papuççuoğlu’nun dört damarı başarıyla değiştirildi.

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı geçen operasyonun ardından taburcu edilen Tarık Papuççuoğlu, şu sıralar evinde dinleniyor. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncunun, doktor kontrolünde devam eden iyileşme sürecinin ardından yaklaşık 10 gün içinde günlük yaşamına dönmesi bekleniyor.

        Fotoğraflar: AA

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