Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7,1 milyar dolar ihracat

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Dış Ticaret Verilerini temel alınarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin mart ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı ocak-mart döneminde yüzde 1,46 azalışla 7,1 milyar dolara düşerken ithalatı yüzde 19,48 artışla 5,8 milyar dolara yükseldi.

Sektör ilk çeyrekte 1,29 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verirken birim ihracat değeri yüzde 2,26 artışla ton başına 1266 dolara ulaştı.

Mart ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,62 yükselişle 2,42 milyar dolara çıktı.

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İlk çeyrekte en fazla ihracat 804 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller sektöründe yapılırken onu 688 milyon dolarla sert kabuklu meyveler, 636 milyon dolarla yaş meyve, 545 milyon dolarla bitkisel yağ, 428 milyon dolarla balıkçılık ve su ürünleri sektörü izledi.

İthalatta başı 1,35 milyar dolarla hayvan yemi sektörü çekerken onu 1,07 milyar dolarla bitkisel yağ, 646 milyon dolarla kakao ve çikolata, 545 milyon dolarla canlı hayvan, 253 milyon dolarla kahve, çay ve baharat sektörü takip etti.