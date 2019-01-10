Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoruna tarım sektörünün katkısı 22 milyar 645 milyon 609 bin dolar oldu. Tarım alanında yapılan ihracat 2017'de 21 milyar 217 milyon 12 bin dolar, 2016'da 20 milyar 211 milyon 119 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu alanda 2015'te 20 milyar 769 milyon 542 bin dolar, 2014'te ise 22 milyar 477 milyon 154 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Son yıllarda tarıma yönelik verilen kapsamlı teşvik ve sağlanan imkanlar ihracat rakamlarına da yansıdı. Böylece son 5 yılda tarım alanında 107 milyar 320 milyon 436 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Bu dönemde bitkisel ürün ihracatı, 74 milyar 415 milyon 67 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde hayvansal ürün ihracatı yüzde 10 milyar 752 milyon 50 bin dolara ve ağaç ve orman ürünleri ihracatı 22 milyar 153 milyon 319 bin dolara ulaştı.
TARIMSAL İHRACATIN 2018 KARNESİ
Geçen yıl tarım sektöründe en çok ihracat 3 milyar 634 milyon 464 bin dolarla Irak'a yapıldı. Irak'ı 1 milyar 525 milyon 941 bin dolarla Almanya, 1 milyar 5 milyon 459 bin dolarlık ihracatla ABD takip etti.
Söz konusu dönem alt sektörler bazında incelendiğinde, en yüksek ihracat 6 milyar 688 milyon 863 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamüllerinde yapılırken bunu 5 milyar 14 milyon 613 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ve 2 milyar 513 milyon 893 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller izledi.
2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde yapılan tarımsal ihracat ve tutarları şöyle:
|YILLAR
|BİTKİSEL ÜRÜNLER
|HAYVANSAL ÜRÜNLER
|AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
|TARIM İHRACATI (YIL)
|(Dolar)
|(Dolar)
|(Dolar)
|(Dolar)
|2018
|15.117.103
|2.513.893
|5.014.613
|22.645.609
|2017
|14.511.892
|2.260.286
|4.444.834
|21.217.012
|2016
|14.219.471
|1.890.703
|4.100.945
|20.211.119
|2015
|14.882.145
|1.812.581
|4.074.816
|20.769.542
|2014
|15.684.456
|2.274.587
|4.518.111
|22.477.154
|TOPLAM
|74.415.067
|10.752.050
|22.153.319
|107.320.436
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