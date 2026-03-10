Tarım Kredi Marketlerde telefon fırsatı! Tarım Kredi 10-18 Mart kataloğu paylaşıldı!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, mart ayına ve Ramazan dönemine özel hazırladığı yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. 10-18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada birçok temel gıda ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Ev gereçlerinin öne çıktığı kampanyada özellikle telefon satışı dikkat çekiyor. İşte 10-18 Mart tarihleri arasında Tarım Kredi Market raflarında yer alacak indirimli ürünlerin detayları…
