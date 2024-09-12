Türkiye Kredi Kooperatif marketlerde bu hafta birçok ürün indirime girdi. 7 ile 20 Eylül arasında geçerli olacak indirimde; bakliyat, ayran, peynir, makarna sosu, sucuk, soda gibi her türden gıda yer alıyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market güncel aktüeli...