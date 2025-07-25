Tarım Kredi Market, 28 Temmuz’a kadar sürecek yeni kampanyasını alışverişseverlerin beğenisine sundu. Yaz sıcaklarına özel hazırlanan katalogda, uygun fiyatlı içeceklerden temel ihtiyaç ürünlerine kadar birçok kalem indirimli olarak satışa sunuluyor. "Serinleten lezzetler" temasıyla öne çıkan kampanya, alışveriş yapmak isteyenler için fırsatlar barındırıyor. Peki, bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var, hangi ürünler indirimde? İşte detaylar...