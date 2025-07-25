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        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler indirim kataloğu: 25-28 Temmuz Tarım Kredi aktüel ürünler indirim kataloğu fiyat listesi

        Tarım Kredi Market 25-28 Temmuz kataloğu yayında! İşte güncel ürünler

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Temmuz ayına özel yeni kampanyasını duyurdu. 25-28 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunda temel gıdadan içeceklere kadar birçok ürün raflardaki yerini aldı. "Serinleten lezzetler" sloganıyla dikkat çeken kampanyada özellikle içeceklerdeki indirimler tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte güncel katalog...

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        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 22:18 Güncelleme: 25.07.2025 - 22:18
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        Tarım Kredi Market, 28 Temmuz’a kadar sürecek yeni kampanyasını alışverişseverlerin beğenisine sundu. Yaz sıcaklarına özel hazırlanan katalogda, uygun fiyatlı içeceklerden temel ihtiyaç ürünlerine kadar birçok kalem indirimli olarak satışa sunuluyor. "Serinleten lezzetler" temasıyla öne çıkan kampanya, alışveriş yapmak isteyenler için fırsatlar barındırıyor. Peki, bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var, hangi ürünler indirimde? İşte detaylar...

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