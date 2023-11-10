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        Haberler Gündem Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde kasım indirimi rüzgarı! Tarım Kredi Market 10-17 Kasım 2023 kataloğu yayında!

        Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu: İşte 10 - 17 Kasım fırsatları

        Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde kasım ayı fırsatları sürüyor. Gıdadan, kozmetik malzemelere, temizlik ürünlerinden, temel ihtiyaç malzemelerine kadar birçok alanda indirimleri ile dikkat çeken Tarım Kredi Market yeni kataloğunu yayımladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 10 - 17 Kasım tarihleri arasından geçerli olan indirimli ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 19:11 Güncelleme: 10.11.2023 - 19:11
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        Temel ihtiyaç ürünlerinde birçok yeni indirim Tarım Kredi Marketleri'nde yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketler 8 - 17 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden yayınladı. Peki, Tarım Kredi Marketler'de bu hafta neler var ve hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market güncel indirimli ürünler listesi ile haftanın fırsatları...

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        TARIM KREDİ MARKET KATALOĞU: SON GÜN 17 KASIM!

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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