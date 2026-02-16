Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.375,83 %1,38
        DOLAR 43,7088 %0,04
        EURO 51,8903 %0,05
        GRAM ALTIN 7.037,37 %-0,55
        FAİZ 35,75 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 108,54 %0,18
        BITCOIN 68.810,00 %-0,02
        GBP/TRY 59,6773 %0,01
        EUR/USD 1,1865 %-0,03
        BRENT 67,88 %0,19
        ÇEYREK ALTIN 11.506,10 %-0,55
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarım ÜFE ocakta aylık bazda yüzde 8,46 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tarım ÜFE ocakta aylık bazda yüzde 8,46 arttı

        Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 8,46, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43,58 arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 14:11 Güncelleme: 16.02.2026 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ÜFE ocakta aylık bazda yüzde 8,46 arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,46, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 43,58 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 38,18 artış gösterdi.

        Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,42, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 14,36, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 4,08 artış gerçekleşti.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,14, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,02 artış kayıtlara geçti.

        Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 109,71 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 30,43 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Küçükçekmece'de devriye atan polislere saldırı

        Küçükçekmece'de devriye atan polislere saldırı: 4'ü polis, 6 kişi yaralandı (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Ramazan kolilerine ne kadar zam geldi?
        Ramazan kolilerine ne kadar zam geldi?
        İtalyanlara 63 yıldır geçit yok!
        İtalyanlara 63 yıldır geçit yok!
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi