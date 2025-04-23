Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, merkez üssüne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Büyükçekmece Barajı'nda yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmediğini belirterek, "İstanbul il sınırları ve çevre illerde yer alan tüm barajlarımızda da ön değerlendirmeler yapılmış, barajlarımızın güvenliği teyit edilmiştir." ifadesini kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 23.04.2025 - 20:34 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:34 facebook

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