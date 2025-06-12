Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 8 bin 500 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 8.500 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapmak isteyenler personel alımı detaylarını araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı kılavuzu yayınlanmasının ardından başvurular başlayacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8.500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 8.500 personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak kadrolar açıklanırken henüz başvuru tarihleri netlik kazanmadı. Detayların Haziran ayı içerisinde belli olması bekleniyor.
Personel alımına ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra kılavuz hazırlanacak. Kılavuzda özel, genel şartları, son başvuru tarihi yer alacak. Başvuruların ÖSYM aracılığıyla alınması bekleniyor.
3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.
Adaylardan KPSS şartı, yaş şartı, sınav şartı aranıp aranmayacağı kılavuz ile belli olacak. Genellikle Tarım ve Orman Bakanlığı alımlarında adaylara yazılı ve sözlü sınav uygulanmaktadır.