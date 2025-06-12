Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları

        Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 8 bin 500 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" dedi. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 12.06.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 8.500 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapmak isteyenler personel alımı detaylarını araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı kılavuzu yayınlanmasının ardından başvurular başlayacak.

        2

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8.500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında 8.500 personel alımı gerçekleştirecek. Alım yapılacak kadrolar açıklanırken henüz başvuru tarihleri netlik kazanmadı. Detayların Haziran ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

        Personel alımına ilişkin çalışmalar tamamlandıktan sonra kılavuz hazırlanacak. Kılavuzda özel, genel şartları, son başvuru tarihi yer alacak. Başvuruların ÖSYM aracılığıyla alınması bekleniyor.

        3

        3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin olduğu toplam 8500 personel alınacak.

        Adaylardan KPSS şartı, yaş şartı, sınav şartı aranıp aranmayacağı kılavuz ile belli olacak. Genellikle Tarım ve Orman Bakanlığı alımlarında adaylara yazılı ve sözlü sınav uygulanmaktadır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        "İçimde öldürme isteği vardı" Canavar için karar!
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Protestolar sürüyor! Los Angeles'ta son durum ne?
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        Netanyahu'ya "Gazze'deki savaşı sona erdir" çağrısı
        5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        5 bölgede sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        ABD Irak Büyükelçiliği'ni tahliyeye hazırlanıyor: Neden alarma geçti?
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        Anlaşmalı işten ayrılmada dikkat!
        ABD Başkanı Trump'tan ülkelere tarife mektubu
        ABD Başkanı Trump'tan ülkelere tarife mektubu
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        Çilek Dolunayı semaları süsledi
        İran: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz
        İran: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        F.Bahçe'de Mourinho kararı!
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        Olaylı Olympiakos serisinde neler yaşandı?
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama