        Haberler Gündem Çevre Tarım ve Orman Bakanlığından 'zirai don' uyarısı | Son dakika haberleri

        Tarım ve Orman Bakanlığından 'zirai don' uyarısı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 7-11 Nisan tarihleri arasında bazı bölgelerde yaşanacak olumsuz hava koşullarının tarımsal faaliyetler için de zirai don riski oluşturacağı uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığından 'zirai don' uyarısı

        Bakanlığın resmi sanal medya hesabı üzerinden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 7-11 Nisan 2026 tarihleri arasında ülkemizin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşulları, tarımsal faaliyetler için de risk oluşturmaktadır. Bu kapsamda, tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması ve olası kayıpların asgari düzeye indirilmesi amacıyla, üreticilerimizin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir. Olası olumsuzluklardan etkilenen üreticilerimizin, gerekli tespitlerin yapılması amacıyla bağlı bulundukları Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ile ivedilikle irtibata geçmeleri; tarım sigortası bulunan üreticilerimizin ise hasar ihbarları için vakit kaybetmeksizin TARSİM kanallarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız, üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tüm imkânlarıyla üreticilerimizin yanındadır” ifadelerine yer verildi.

        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var

        İstanbul'un Sarıyer ilçesinde mezarlık ziyareti sırasında iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili bir kişi daha gözaltına alınırken, saldırganların araçla kaçma anının görüntüleri ortaya çıktı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump basın toplantısında konuştu
        Trump basın toplantısında konuştu
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu