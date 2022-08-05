Tarımsal destek ödemelerine ilişkin son dakika haberi geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yurt genelindeki binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin resmi açıklamayı yaptı. İşte, ödemelerin tutarı ve hesaplara ne zaman yatacağı ile ilgili bilgiler...