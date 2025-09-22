Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tarımsal girdi enflasyonunda artış sürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 34,22 arttı

        Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Temmuz'da aylık bazda yüzde 3,68 arttı; yıllık bazda yüzde 34,22 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 10:18 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:18
        Tarımsal girdi enflasyonunda artış sürüyor
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,68 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,22 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,83 artış gerçekleşti.

        Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,92 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,29 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,33 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,57 artış gerçekleşti.

        YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARINDA

        Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 63,52 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 9,89 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

