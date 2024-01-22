Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 38,82 arttı Tarımsal girdi fiyat endeksinin yıllık artışı, yüzde 40,32'den yüzde 38,82'ye düştü. Tarım-GFE'de (2015=100), 2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,96 artış gerçekleşti

Tarımsal girdi fiyat endeksinde artış hızı geriliyor. Tarımsal girdi fiyat endeksinin yıllık artışı, yüzde 40,32'den yüzde 38,82'ye düştü.

Tarım-GFE'de (2015=100), 2023 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,96 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,70 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 34,32, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,48 artış gerçekleşti.

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YILLIK TARIM-GFE'YE GÖRE 4 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 7 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar %8,44 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %25,03 ile hayvan yemi oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %144,54 ile veteriner harcamaları ve %83,90 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

AYLIK TARIM-GFE'YE GÖRE 2 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 9 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 1,80 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 3,70 ile makine bakım masrafları oldu.