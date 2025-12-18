Tariş, zeytinyağı alım fiyatını açıkladı

Geçtiğimiz yıllarda düşük fiyatları nedeniyle üreticileri zorda bırakan ve pek çok çiftçinin maliyeti karşılamadığı gerekçesi ile ürünü ağacında bıraktığı zeytin meyvesi son açıklanan fiyatlarla kıymete bindi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlar yaklaşık 2 yıldır zor günler yaşayan zeytin üreticinin umutlarını yeşertti. Son açıklanan rakamlara göre yemeklik zeytinyağı fiyatı 305 TL oldu.

GÜNCEL ZEYTİNYAĞI FİYAT LİSTESİ

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da zeytinde sezonu hareketliliği sürerken, zeytinyağı fiyatları da açıklandı.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlara göre; yemeklik yağlarda 0,3 asit 305 TL, 0,5 asit 295, 0,8 asit 290 TL, 1 asit 265 TL, 1,5 asit 245 TL, 2 asit 225 TL olarak açıklandı. Diğer naturel sızma yağlarda ise; 0,3 asit 295 TL, 0,5 asit285 TL, 0,8 Asit 280 TL, 1 asit ham yağ ise 202 TL olarak açıklandı.