Tarkan, Ankara'da ücretsiz konser verecek

Sancaktepe'de 14 yıl önce boşandığı eski kocasını silahla vurarak öldürdü

Sancaktepe'de Nuray Kalıncı (46), evine gelen 14 yıl önce boşandığı eski eşi Hakan Büyükata'yı (47) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan 2 çocuk annesi Kalıncı'nın, emniyette verdiği ilk ifadesinde, 1 ay önce cezaevinden çıkan Büyükata'nın eve gelerek kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. (DHA)