Tarkan, Ankara'da ücretsiz konser verecek
Tarkan, 5 Haziran'da Başkent Millet Bahçesi'nde ücretsiz konser verecek. Koç Holding'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamındaki etkinliğin davetiyeleri, 2 Haziran'da genel dağıtıma açılacak
Giriş: 01 Haziran 2026 - 19:42 Güncelleme:
Tarkan, 6 yıllık uzun bir aradan sonra ocak ayında İstanbul'da verdiği 8 konserin ardından bu kez Ankara'da konser verecek.
Megastar, başkentteki hayranlarını heyecanlandıran müjdeyi sosyal medyadan verdi. "Görüşürüz Ankara" notuyla bir paylaşım yapan ünlü sanatçı, 5 Haziran'da Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacağını duyurdu.
Koç Holding'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında organize edilen bu konserin en dikkat çeken detayı ise biletlerin ücretsiz olması. Sınırlı sayıdaki davetiyeler, 2 Haziran saat 11.00 itibarıyla Biletix üzerinden genel dağıtıma açılacak. Kapıların saat 17.00'de açılacağı etkinlikte, Megastar saat 21.30'da sahneye çıkacak.
