        Tarkan'dan baykuşlu poz

        Tarkan'dan baykuşlu poz

        Şarkıcı Tarkan, baykuşun iri bir türü olan puhu kuşuyla çektirdiği fotoğraflarını yayımladı

        Giriş: 10.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:34
        Baykuşlu poz
        Zaman zaman sosyal medya hesabından günlük hayatına dair kesitler yayımlayan Tarkan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

        Yaşamını uzun bir süredir eşi Pınar Tevetoğlu ile kızı Lina Tevetoğlu ile birlikte Almanya'da sürdüren ünlü şarkıcı, puhu kuşuyla poz verdi.

        Eline özel bir eldiven giyen Tarkan, yırtıcı bir baykuş türü olan puhu kuşuyla çektirdiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

        #tarkan
        #baykuş
