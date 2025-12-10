Tarkan'dan baykuşlu poz

Zaman zaman sosyal medya hesabından günlük hayatına dair kesitler yayımlayan Tarkan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yaşamını uzun bir süredir eşi Pınar Tevetoğlu ile kızı Lina Tevetoğlu ile birlikte Almanya'da sürdüren ünlü şarkıcı, puhu kuşuyla poz verdi.

Eline özel bir eldiven giyen Tarkan, yırtıcı bir baykuş türü olan puhu kuşuyla çektirdiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.