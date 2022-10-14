Tarkan'dan makarnalı 'tbt' paylaşımı

"Sahnede işimiz bitmeden ayrılmam" 0:00 / 0:00

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sık sık kesitler yayınlayan Tarkan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, daha önce konser provaları esnasında çekilen fotoğraflarını yayınladı.

"SAHNEDE İŞİMİZ BİTMEDEN AYRILMAM"

Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Tarkan, gönderisine şu notu düştü:

Konser önceleri yediğim bir tabak makarnayı çoğunlukla provalar sırasında yerim. Yani öyle uzun uzun zaman ayırmam yemeğe. Çünkü zaman değerlidir konser günlerinde iyi kullanmak gerekir. Hem aklım kalır provada, orkestrada, şarkılarda zaten o yüzden sahneden işimiz bitmeden ayrılmam.