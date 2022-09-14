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Tarkan'ın bağış yeri belli oldu

Tarkan, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen kutlamada verdiği konserin ücretini Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı

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  • Tarkan'ın bağış yeri belli oldu - Magazin haberleri

    İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde, Kordonboyu’nda Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çökmüştü.
  • Tarkan'ın bağış yeri belli oldu - Magazin haberleri

    Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşmişti. Vatandaşlar, ünlü şarkıcının sahne aldığı gecede hep birlikte ritim tutarak, dans etmişti. 
  • Tarkan'ın bağış yeri belli oldu - Magazin haberleri

    BAĞIŞ YERİ BELLİ OLDU

    Tarkan'ın verdiği konserin ücretini Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladığı öğrenildi. Darüşşafaka Cemiyeti'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Türkiye’nin 'Megastar'ı Tarkan; 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından, 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka'ya bağışta bulundu.

    2017'de Darüşşafaka yararına konser vererek, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'ndaki "Kültür ve Yaşam Merkezi"nin açılmasına ve 1000’e yakın Darüşşafakalı öğrencinin sanatla iç içe yetişmesine destek olan 'Megastar', yaptığı bağışla öğrencilerimiz için yeni enstrümanların alınmasına ve yeni sanat atölyelerinin açılmasına da olanak tanıyacak.
  • Tarkan'ın bağış yeri belli oldu - Magazin haberleri

    "BU KONSERİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

    Tarkan, verdiği konserin ardından Instagram hesabından konuyla alakalı paylaşımda bulunmuştu. 'Megastar', yayınladığı gönderide, "Güzel İzmir, canım İzmir... Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5’e girip, tarihe geçmişiz. Vay be! Çok teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarım. Enerjiniz, coşkunuz müthişti... Hiç unutmayacağım bu konseri... Sizi seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Tarkan'ın bağış yeri belli oldu - Magazin haberleri

    Tarkan, daha sonra bir paylaşım daha yapmış ve şunları söylemişti:

    Ne kadar özlemişiz tek yürek olup, atmayı... Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı, özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi... Yeniden umutla dolmayı... Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı... Çünkü biz biliriz; aslında farklılıklarımızdaki çeşitli renklerdir ülkemizin eşsiz mozağini oluşturan... Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve inanışlarımız ne olursa olsun birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşmamız aslolan... Dün geceki konserde karşımda işte böyle bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüz binlerce insan... Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, böyle hissetmeyi... Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi...
  • Tarkan'ın bağış yeri belli oldu - Magazin haberleri

    1 KİŞİ YARALANMIŞTI

    Öte yandan dev platformun çökmesinin ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenilmişti.
  • Tarkan'ın bağış yeri belli oldu - Magazin haberleri

    "BİLGİLENDİRME YAPACAĞIZ"

    Yaşanaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" demişti.
  • Tarkan'ın bağış yeri belli oldu - Magazin haberleri

    "KONSERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPACAĞIZ"

    'Megastar' Tarkan ise, "İzmir’e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir’e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" açıklamasını yapmıştı.
  • Tarkan'ın bağış yeri belli oldu - Magazin haberleri

    "NAZARIMIZ ÇIKTI!"

    Ünlü şarkıcı, ardından, "Güzel İzmir, Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
  • Tarkan'ın bağış yeri belli oldu - Magazin haberleri

    "TARİHE GEÇECEK KUTLAMA İÇİN HAZIRIZ"

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yeni bir açıklama yayınlamıştı. Soyer, "Büyük bir özenle sahneyi kuran ve beklenmedik bir kazayla karşılaşan ekibinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarihe geçecek kutlama için hazırız" demişti.

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