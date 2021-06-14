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Tarlada çalışan çocukları yıldırım çarptı

Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış akabinde tarlaya yıldırım düşmesi sonucunda biri ağır iki çocuk yaralandı

Tarlada çalışan çocukları yıldırım çarptı
Tarlada çalışan çocukları yıldırım çarptı
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İHA

Eskişehir'de tarlaya yıldırım düşmesi sonucu biri ağır 2 çocuk yaralandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Gündüzler Mahallesi'nde meydana geldi. Aniden başlayan gök gürültüsü ve sağanak yağış, beraberinde yıldırımları da getirdi. Edinilen bilgiye göre E.A. isimli şahsın arazisinde çalışan mevsimlik işçiler, ani bastıran yağmura yakalanırken, tarlaya yıldırım düştü.

Mevsimlik işçi olarak çalışan 15 yaşındaki S.G. ve 13 yaşındaki A.G. isimli çocuklar yıldırımdan etkilenerek yaralandı. Yaralanan çocuklar tedavileri için Eskişehir Şehir Hastanesi'nde götürüldü. Sağlık durumu ağır olan ve hayati tehlikesi devam eden S.G. isimli çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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