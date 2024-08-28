Tarlada kalan kavunlar vatandaşa dağıtılacak

İzmir'de tarlada kalan 300 ton kavun vatandaşa dağıtılacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem çiftçilere, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla çiftçinin tarlada kalan kavun ve karpuzunu kooperatiflerden satın aldı. İki hafta sürecek dağıtımlar kapsamında 300 ton ürün 18 bin vatandaşa ulaştırılacak

İhlas Haber Ajansı Giriş: 28.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:57 facebook

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