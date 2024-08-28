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        Haberler Gündem Güncel Tarlada kalan kavunlar vatandaşa dağıtılacak | Son dakika haberleri

        İzmir'de tarlada kalan 300 ton kavun vatandaşa dağıtılacak

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem çiftçilere, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla çiftçinin tarlada kalan kavun ve karpuzunu kooperatiflerden satın aldı. İki hafta sürecek dağıtımlar kapsamında 300 ton ürün 18 bin vatandaşa ulaştırılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:57
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        Tarlada kalan kavunlar vatandaşa dağıtılacak
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        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla çiftçinin tarlada kalan ürünlerinin kooperatiflerden satın alınarak kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması kararı verildi.

        Büyükşehir, üreticinin satamadığı 300 ton kavun ve karpuzu yurttaşlara dağıtmaya başladı.

        Kavun ve karpuzlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nce sosyal yardım takip sisteminde kayıtlı olan, sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaçlı olduğu belirlenen yaklaşık 18 bin vatandaşa dağıtılıyor.

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        #yerel haberler
        #İzmir
        #kavun
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