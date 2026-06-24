Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tarlaya giderken yamaçtan düştü! | Son dakika haberleri

        Tarlaya giderken yamaçtan düştü!

        Samsun'da evinden tarlasına gitmek üzere ayrılan 70 yaşındaki Şükrü Ünlütürk'ten acı haber geldi. Bölgede yapılan arama çalışması sonucu Ünlütürk'ün 20 metrelik yamaçtan yuvarlanıp hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 09:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tarlaya giderken yamaçtan düştü!

        Samsun'un Yakakent ilçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre evinden tarlasına gitmek üzere ayrılan Şükrü Ünlütürk'ten (70) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan arama çalışması sonucu Ünlütürk'ün yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlandığı belirlendi.

        Yaşamını yitirdiği tespit edilen Ünlütürk'ün cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ben'ce - 21 Haziran 2026 (Ayşe Böhürler & Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

        Lübnan İsrail için ne ifade ediyor? İsrail nasıl bir plan peşinde? ABD istihbarat şefi veda gününde bombayı patlattı. Çin Wuhan'daki laboratuvarı ABD mi fonladı? Sinema salonlarında yeni dönem! Yüzde 70'e kadar indirim yapılacak! Peki sinemaya gitmek neden önemli ve gerekli? Yine aynı görüntüler… Oy...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        Pırlanta ve değerli taş satışında yeni düzenleme
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        Trump petrol şirketlerini hedef aldı
        Trump petrol şirketlerini hedef aldı
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Almanya emeklilik yaşını yükseltmeyi planlıyor
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        19 eczacı gözaltında! İlaçları satmışlar
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi
        "Unutamadığım birçok aşk acısı var"
        "Unutamadığım birçok aşk acısı var"
        Varoluşsal bir anlam arayışı
        Varoluşsal bir anlam arayışı
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Yağmur da var sıcak hava da
        Yağmur da var sıcak hava da
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!