Tarlaya giderken yamaçtan düştü!
Samsun'da evinden tarlasına gitmek üzere ayrılan 70 yaşındaki Şükrü Ünlütürk'ten acı haber geldi. Bölgede yapılan arama çalışması sonucu Ünlütürk'ün 20 metrelik yamaçtan yuvarlanıp hayatını kaybettiği belirlendi
Giriş: 24 Haziran 2026 - 09:24 Güncelleme:
Samsun'un Yakakent ilçesinde yamaçtan yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre evinden tarlasına gitmek üzere ayrılan Şükrü Ünlütürk'ten (70) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan arama çalışması sonucu Ünlütürk'ün yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlandığı belirlendi.
Yaşamını yitirdiği tespit edilen Ünlütürk'ün cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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