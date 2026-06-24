Tarlaya giderken yamaçtan düştü!

Lübnan İsrail için ne ifade ediyor? İsrail nasıl bir plan peşinde? ABD istihbarat şefi veda gününde bombayı patlattı. Çin Wuhan'daki laboratuvarı ABD mi fonladı? Sinema salonlarında yeni dönem! Yüzde 70'e kadar indirim yapılacak! Peki sinemaya gitmek neden önemli ve gerekli? Yine aynı görüntüler… Oy... Daha Fazla Göster

Lübnan İsrail için ne ifade ediyor? İsrail nasıl bir plan peşinde? ABD istihbarat şefi veda gününde bombayı patlattı. Çin Wuhan'daki laboratuvarı ABD mi fonladı? Sinema salonlarında yeni dönem! Yüzde 70'e kadar indirim yapılacak! Peki sinemaya gitmek neden önemli ve gerekli? Yine aynı görüntüler… Oyuncu Ece İrtem'in cenazesinde fotoğraf çekmek için yarıştılar! Cenazeler vitrine mi dönüştü? Ben'ce Kadir Kaymakçı, Prof. Dr. Nuran Yıldız ve Ayşe Böhürler sunumuyla Habertürk'te! Daha Az Göster