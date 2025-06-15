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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta bıçak ve satırlı kavga: 1 ölü, 2'si polis 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Tarsus'ta bıçak ve satırlı kavga: 1 ölü, 2'si polis 6 yaralı

        Mersin Tarsus'ta, aynı pasajda esnaflık yapan iki grup arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçak ve satırlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 07:04 Güncelleme: 15.06.2025 - 07:04
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        Tarsus'ta bıçak ve satırlı kavga: 1 ölü, 2'si polis 6 yaralı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı satırlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis 6 kişi yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesi Yarenlik Alanı'nda bulunan Uğur İş Hanı Pasajı'nda meydana geldi.

        İddiaya göre, pasajda iş yeri bulunan iki grup arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak ve satırların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Abdullah D.B. (25) baş ve karın bölgesinden, babası Ali B. (54) ise karın bölgesinden ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 2'Sİ POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali B, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kavgaya karışan F.İ. (28), Ş.İ. (28) ve S.C.İ. (25) de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan 2 polis memuru da hafif şekilde yaralandı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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