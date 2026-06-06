Tartışmada haksız çıkmamak için yapılması gerekenler meğer çok basitmiş

Bir tartışmadan haklı olup da yorgun çıkmak çoğu insana tanıdık gelir. Argümanlarınız yerli yerindedir ve karşı taraf doğru dürüst cevap bile veremez. Yine de masadan iki taraf birden küskün kalkar. Akşam yemeğinde başlayan bir laf, yatmadan önce hâlâ üstünüze sinmiştir.

Harvard Kennedy School'dan Julia Minson tam buraya bakıyor. Mart 2026'da çıkan kitabında on yıllık çalışmasını dört adıma indirdi. Vardığı sonuç çoğu kişinin sezgisine ters düşüyor. Bir anlaşmazlıkta işe yarayan şey karşı tarafı ikna etmek değil, ona dinlendiğini hissettirmek.

Haklı olmak neden yetmiyor?

Çoğumuz kendi görüşümüzü kuru gerçek sanırız. Dünya bize nasıl görünüyorsa öyledir. Karşımızdaki aynı fikirde değilse kusur bizde değil ondadır diye düşünürüz. Ya yeterince bilmiyordur ya da baştan önyargılı. Minson'ın çıkış noktası da burası. Anlaşmazlık başladığı an iki taraf da karşısındakini düzeltilmesi gereken biri olarak görmeye başlıyor.

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Karşınızdaki insan kendini yargılanmış hissettiği an savunmaya geçer. Siz ne kadar sağlam konuşursanız konuşun, o noktadan sonra duymaz ve sadece cevap hazırlar.

Dört adım sırayla

Minson'ın önerdiği şey aslında bir konuşmayı baştan kurmanın yolu. Önce iddianızı yumuşatıyorsunuz. Bir görüşü kesin hükümmüş gibi koymak yerine sadece görüş olarak bırakıyorsunuz. "Bu kesinlikle yanlış" demekle "bana hep böyle olmuyormuş gibi geliyor" demek arasında daha cümle bitmeden gerilim düşüyor.

Hemen ardından ortak noktayı hatırlatıyorsunuz. "İkimiz de bu işin iyi gitmesini istiyoruz" gibi tek bir cümle bile, karşı tarafa sizi rakip değil aynı saftan biri olarak görme alanı açıyor.

Asıl iş üçüncü adımda, çoğu kişinin atladığı yerde. Karşı tarafın görüşünü gerçekten duyduğunuzu belli etmek. Onun söylediğini kendi cümlelerinizle özetleyip "yani şunu söylüyorsun" diye toparladığınızda, insan düşüncesinin doğru anlaşıldığını duyuyor ve gardını indiriyor. Burası kulağa kolay geliyor ama denerseniz görürsünüz ve sinirliyken karşınızdakini özetlemek dünyanın en zor şeylerinden biri.

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Son adımda konuyu yeniden çerçeveliyorsunuz. İstemediğiniz şeyi sıralamak yerine istediğinizi söylüyorsunuz. "Şunu yapma" değil, "şöyle yapsak". Talep aynı ve çatışma çok daha az.

Karşı taraf da farkında olmadan değişiyor

İşin asıl ilginç yanı burada başlıyor. Minson'ın "konuşmaya açıklık" dediği şey üzerine yaptığı çalışmalar, bu tonun bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Siz karşınızdakini dinlemeye açık göründüğünüzde, o da yavaş yavaş aynı tonu benimsiyor. Bir tür yansıma, üstelik çoğu zaman fark bile etmeden.

Araştırmalarda tekrar tekrar çıkan bir başka sonuç da var. İnsanlar karşı görüşteki kişiyi tahmin ettiklerinden çok daha makul buluyor ve yeter ki konuşma bu tonda başlasın. Yani karşı taraf çoğu zaman sandığınız kadar uçta değil. Siz savunmaya geçtiğiniz için onu öyle görüyor olabilirsiniz.

Bu yüzden yöntemi bir manipülasyon numarası saymak da doğru olmaz. Karşı tarafı kandırıp istediğinizi yaptırmıyorsunuz. İki tarafın da birbirini daha iyi duyduğu bir zemin kuruyorsunuz ve gerisi kendiliğinden geliyor.

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Açıkçası burada bir çekince koymak lazım. Bu adımlar her tartışmayı kurtarmıyor. Minson da öyle bir iddiada bulunmuyor. Karşınızdaki kötü niyetliyse ya da konu gerçekten uzlaşmaz bir yerdeyse dünyanın en sakin tonu da işe yaramayabilir.

Önce küçük tartışmalarda deneyin

Zaten Minson'ın ilk uyarısı da bunu büyük kavgalarda denemeye kalkmamak. Boşanma eşiğindeki bir tartışmada ilk kez "yani sen şunu söylüyorsun" demek zorlama kaçar ve samimiyetsiz durur. Karşınızdaki bunu hisseder.

Onun önerisi düşük riskli anlaşmazlıklarda alıştırmak. Akşam ne yeneceği, hafta sonu nereye gidileceği gibi kaybedecek bir şeyinizin olmadığı konularda. Bu küçük tartışmalarda dört adımı tekrarladıkça, sıra önemli olana geldiğinde refleks zaten yerleşmiş oluyor.

Konunun neden şimdi bu kadar konuşulduğunu anlamak da zor değil. Pew Research Center'ın bir araştırmasına göre Amerikalıların yarısından çoğu, siyasi haberler yüzünden bazı kişilerle konuşmayı tümden kesmiş durumda, üstelik bu oran her yıl artıyor. Yani giderek daha çok insan, anlaşamadığı biriyle tartışmayı yönetmek yerine hiç konuşmamayı seçiyor. Oysa bir kez kaybolduktan sonra o konuşma kasının geri gelmesi sandığınızdan uzun sürüyor.