Tartıştı, takip etti, vurdu!
Bursa'da bir adam, tartıştığı kişiyi aracıyla takip edip önünü kesti. Ardından da silahıyla ateş açıp C.M. adlı kişiyi vurdu. Olayda sürücü yaralanırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
Bursa'da tartıştığı U.K. tarafından takip edilip önü kesilen C.M., aracında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. C.M. ile U.K. arasında Görükle Mahallesi’nde tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından C.M., otomobiliyle olay yerinden ayrıldı. U.K. de aracıyla C.M.’yi takip etti. İzmir Yolu Caddesi’nde C.M.’nin önünü kesen U.K., tabancayla ateş açtı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Kurşunun otomobilin ön camından girerek isabet ettiği C.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından C.M. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, şüpheli U.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.