Tartıştığı 2 komşusunu tabancayla vurdu

Kayseri'de komşular arasındaki tartışmada kan döküldü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, aynı apartmanda komşu olan A.C. ile M.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C., üzerinde bulunan tabanca ile M.Ö.’yü karnından, aynı evde bulunan E.Ö.’yü ise bacağından vurdu.