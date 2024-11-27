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        Haberler Gündem Güncel Tartıştığı 2 komşusunu tabancayla vurdu | Son dakika haberleri

        Tartıştığı 2 komşusunu tabancayla vurdu

        Kayseri'de bir kişi, tartıştığı iki komşusunu tabancayla vurdu. Saldırgan olay sonrası kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:07 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:07
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        Tartıştığı 2 komşusunu tabancayla vurdu
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        Kayseri'de komşular arasındaki tartışmada kan döküldü.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

        İddiaya göre, aynı apartmanda komşu olan A.C. ile M.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C., üzerinde bulunan tabanca ile M.Ö.’yü karnından, aynı evde bulunan E.Ö.’yü ise bacağından vurdu.

        SALDIRGAN ARANIYOR

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olay yerinden kaçan A.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Komşu kavgası
        #kayseri
        #silahlı saldırı
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