Zeytinburnu'nda kavga sırasında bıçaklanan Afganistan uyruklu genç hayatını kaybetti. Olay, 23.30 sıralarında Zeytinburnu Sümer Mahallesi 29. Sokakta bulunan İmamı Caferi Sadık Camii civarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Feridun Muhammedi, ismi öğrenilemeyen başka bir Afganistan uyruklu bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada ismi öğrenilemeyen kişi, Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Feridun Muhammedi’nin boğazını kesti. Kanlar içinde yere yığılan Feridun Muhammedi’yi görenler durumu hemen polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Feridun Muhammedi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler delilleri topladı. Görgü tanıklarının da ifadelerini alan ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Feridun Muhammedi’nin cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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