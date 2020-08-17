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HaberlerGündem3. SayfaTartıştığı eniştesini vurdu
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Tartıştığı eniştesini silahla vurdu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde enişte ile kayınbiraderi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kayınbirader M.K., eniştesi Ü.D.'yi bacağından silahla vurup, kaçtı

hazro silahlı kavga
İHA

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde enişte ile kayınbiraderi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi yaralandı.

Ü.D. ile kayınbiraderi M.K. arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K., eniştesi olan Ü.D.'yi silahla bacağından vurdu. Yaralı Ü.D. çevredekilerin yardımı ile Hazro Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Eniştesini yaraladıktan sonra kaçan M.K.'nın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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