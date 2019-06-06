Olay, Dumlupınar ilçesi Büyükaslıhalar köyünde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Yüksel, tartıştığı kardeşi Hakkı Yüksel'i ve yengesi Rukiye Yüksel'i bıçakladı. Hakkı Yüksel olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan eşi Rukiye Yüksel, Altıntaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, şüpheli Mehmet Yüksel'i suç aleti ile birlikte gözaltına alarak karakola götürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yüksek, çıkarıldığı Altıntaş Adliye'nde tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi konuldu.
Soruşturma sürüyor.
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