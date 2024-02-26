Taş Kağıt Makas dizisi konusu ne, kadrosunda kimler var?
Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas bu hafta izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Kadrosunda ünlü oyunculara yer veren dizinin ne zaman başlayacağı ve kadrosu ise merak konusu haline geldi. İşte, Taş Kağıt Makas dizisine dair detaylar...
Taş Kağıt Makas, Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya gün sayıyor. Kadrosunda ünlü isimleri barındıran dizinin konusunun ne olduğu ise sosyal medyada merak edilen konular arasına girdi. Aynı zamanda dizinin gerçek bir hikayeden alınıp alınmadığı da seyircilerin soru işaretlerinden. İşte, Taş Kağıt Makas'a dair detaylar...
TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Taş Kağıt Makas, 28 Şubat Çarşamba akşamı 20.00'da yayın hayatına başlayacak. Yapımcılığı MF Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Uğur Güneş kaleme alıyor.
TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU, GERÇEK HİKAYEDEN Mİ ALINTI?
Güçlü bir hafızaya sahip olan Umut (Ekin Koç), babasını kurtarmak uğruna olan çabasında da bu hafızadan destek alır. Alev (Serra Arıtürk) onun bu yoldaki en büyük destekçilerinden biridir. Hukuk savaşındaki yardımcıları ise Harun (Ozan Güven) ve Süreyya (Hande Ataizi) olacaktır. Fakat suç dünyasının aranan isimlerinden Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve sosyopat bir kişiliğe sahip olan Fecir (Burak Yörük), Umut'un yoluna çıkacak engellerden sadece bazısıdır.
ÜNLÜ İSİMLER BİR ARADA: TAŞ KAĞIT MAKAS KADROSU
Dizinin kadrosunda bir çok ünlü oyuncu yer alıyor. Dava sürecinin ardından ilk kez seyirci karşısına çıkan Ozan Güven kadronun dikkat çeken isimlerinden. Bunun dışında Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Hande Ataizi gibi ünlü isimler de dizide yer alacak.