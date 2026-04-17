TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı yapımın yeni bölümü merakla beklenirken, son günlerdeki yayın akışı değişiklikleri sonrası gözler güncel yayın planına çevrildi. Peki, bugün Taşacak Bu Deniz var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 17 Nisan TV yayın akışı ile tüm detaylar...
25. bölüm 2. fragmanının kısa süre içinde yayından kaldırılması "Yeni bölüm ertelendi mi?" sorusunu gündeme taşıdı.
TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?
TRT 1'in güncel yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü 17 Nisan 2026 Cuma akşamı ekrana gelmeyecek. Dizinin yerine bu akşam Rafadan Tayfa: Kapadokya filmi izleyicilerle buluşacak.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölümü, TV yayın akışı değişikliği nedeniyle 17 Nisan 2026 Cuma akşamı yayınlanmayacak. Yeni bölümün 24 Nisan Cuma günü yayınlanması bekleniyor.
17 NİSAN 2026 TRT 1 TV YAYIN AKIŞI
05:33 – İstiklal Marşı
05:35 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:30 – Beni Böyle Sev
09:25 – Adını Sen Koy
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 – Hayallerinin Peşinde
14:00 – Benim Adım Melek
17:45 – Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Rafadan Tayfa: Kapadokya / Türk Sineması
21.45 - Kasırga / Yabancı Sinema
23.45 - Cennetin Çocukları
02.00 - Benim Adım Melek
05.00 - Yurda Dönüş
TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Koçari'de Esme'nin Şerif'ten boşanması kutlanırken Şerif Koçariler için kıyameti başlatır. Koçarilerin Rusya'daki soğuk hava deposunu patlatır ve Koçari Köyü'nün suyunu zehirler. Adil'i Rusya'daki ölüm tuzağına çekerken Esme'yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlığını yapar. Esme ile Adil ise birbirlerini sadece sevmek değil anlayarak sevmek konusunda büyük adımlar atarken Şerif'i hapse attırmaya da iyice yaklaşırlar.
Esme, Zarife'nin de çocuk satma işinde olduğunu öğrenir. Eleni, gizlice kendi DNA testini yapmaya karar verir. Bir yandan da Oruç'a gerçekleri söyletmek için planlar yapar ve onu sarsmaya başlar. Oruç duygularını alt üst eden bu planlara direnmekte zorlanır.
Yayla evinde, Fadime İso'ya ruhunu ve korkularını en açık hâliyle paylaşır. Bu paylaşım ikisini birbirlerine çok yaklaştırır. Fadime, İso'nun çocukken hep çizdiği uçan atmaca resmini görür. Ama aynı anda Adil ve Oruç da Rusya'daki ölüm tuzağında aynı uçan atmaca ile karşılaşırlar! Adil, Esme ve Eleni Şerif'in başlattığı kıyametle savaşırlarken, Koçarilerin kökünü kurutmaya yemin eden Şerif'in bilmediği bir şey vardır. Sadece Koçariler değil kendinden insanlar da zehirlenmiştir. Şimdi hem Esme, hem İso hem de Oruç ölümün kıyısındadırlar.