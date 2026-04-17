Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Bugün Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı? 17 Nisan 2026 Cuma TRT 1 yayın akışı

        Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Bugün Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı?

        TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı yapımın yeni bölümü merakla beklenirken, son günlerdeki yayın akışı değişiklikleri sonrası gözler güncel yayın planına çevrildi. Peki, bugün Taşacak Bu Deniz var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 17 Nisan TV yayın akışı ile tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, bu akşam yayın akışında yer alıp almayacağıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken, 25. bölüm 2. fragmanının kısa süre içinde yayından kaldırılması "Yeni bölüm ertelendi mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Bu kapsamda "Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 17 Nisan TRT 1 yayın akışına dair tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

        TRT 1'in güncel yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü 17 Nisan 2026 Cuma akşamı ekrana gelmeyecek. Dizinin yerine bu akşam Rafadan Tayfa: Kapadokya filmi izleyicilerle buluşacak.

        3

        TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölümü, TV yayın akışı değişikliği nedeniyle 17 Nisan 2026 Cuma akşamı yayınlanmayacak. Yeni bölümün 24 Nisan Cuma günü yayınlanması bekleniyor. 

         

        4

        17 NİSAN 2026 TRT 1 TV YAYIN AKIŞI 

        05:33 – İstiklal Marşı

        05:35 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:30 – Beni Böyle Sev

        09:25 – Adını Sen Koy

        10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 – Hayallerinin Peşinde

        14:00 – Benim Adım Melek

        17:45 – Lingo Türkiye

        19.00 - Ana Haber

        19.55 - İddiaların Aksine

        20.00 - Rafadan Tayfa: Kapadokya / Türk Sineması

        21.45 - Kasırga / Yabancı Sinema

        23.45 - Cennetin Çocukları

        02.00 - Benim Adım Melek

        05.00 - Yurda Dönüş

        5

        TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

        Koçari'de Esme'nin Şerif'ten boşanması kutlanırken Şerif Koçariler için kıyameti başlatır. Koçarilerin Rusya'daki soğuk hava deposunu patlatır ve Koçari Köyü'nün suyunu zehirler. Adil'i Rusya'daki ölüm tuzağına çekerken Esme'yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlığını yapar. Esme ile Adil ise birbirlerini sadece sevmek değil anlayarak sevmek konusunda büyük adımlar atarken Şerif'i hapse attırmaya da iyice yaklaşırlar.

        Esme, Zarife'nin de çocuk satma işinde olduğunu öğrenir. Eleni, gizlice kendi DNA testini yapmaya karar verir. Bir yandan da Oruç'a gerçekleri söyletmek için planlar yapar ve onu sarsmaya başlar. Oruç duygularını alt üst eden bu planlara direnmekte zorlanır.

         

        6

        Yayla evinde, Fadime İso'ya ruhunu ve korkularını en açık hâliyle paylaşır. Bu paylaşım ikisini birbirlerine çok yaklaştırır. Fadime, İso'nun çocukken hep çizdiği uçan atmaca resmini görür. Ama aynı anda Adil ve Oruç da Rusya'daki ölüm tuzağında aynı uçan atmaca ile karşılaşırlar! Adil, Esme ve Eleni Şerif'in başlattığı kıyametle savaşırlarken, Koçarilerin kökünü kurutmaya yemin eden Şerif'in bilmediği bir şey vardır. Sadece Koçariler değil kendinden insanlar da zehirlenmiştir. Şimdi hem Esme, hem İso hem de Oruç ölümün kıyısındadırlar.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
