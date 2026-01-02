Habertürk
Habertürk
        Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı

        Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

        TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın yer aldığı dizi, son olarak 12. bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm fragmanı da yayınlandı. Ancak yılbaşı tatili nedeniyle ''Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı yok mu?'' soruları gündemdeki yerini aldı. 2 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, 13. bölüm tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 13:56 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:56
        1

        TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz 12. bölümüyle geçtiğimiz hafta cuma günü ekrana gelmişti. Son bölümde Esme, ailesinin kavuşacağı gün gelsin diye canını dişine takmış ve Şerif’i alt edebilmek için konağa dönmüştü. Bugün yayın günü olması nedeniyle 13. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. 2 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı dizinin sıkı takipçileri tarafından inceleniyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin yeni bölüm tarihi ve son bölüm özeti…

        2

        TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.

        Taşacak Bu Deniz dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

        2 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışına göre, saat 20.00’de Taşacak Bu Deniz dizisinin 12. bölüm tekrarı yayınlanacak.

        3

        TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Taşacak Bu Deniz 13. bölüm, 9 Ocak 2026 Cuma günü TRT1 ekranlarında saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak.

        4

        2 OCAK 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı

        05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:20 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:25 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz/Tekrar

        23:15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

        03:30 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TAŞACAK BU DENİZ 12. BÖLÜM ÖZETİ

        Esme’nin boşanma davasına bir gün kala, Adil Esme’nin yeniden o konağa dönmesinin kendisine vereceği acıyı Esme’ye anlatabilmek için Hicran ve Eleni’yi yemeğe çıkarır. Ama Esme’nin bu harekete hiç beklenmeyen cevabı, Adil’i kalbinin tam ortasından vuracaktır.

        6

        Eleni’nin kalbi ise, Oruç’un Sevcan’la nikah masasına oturmaya karar vermesiyle paramparça olur. Ama nikâh masasına oturmadan önce Oruç’un yaptığı bir şey, ikisini de çok sarsar.

        7

        Şimdi nikâh masası, Oruç için bir kader anıdır. Ya ailesini korumak için Eleni’nin katiliyle evlenecek, ya da Eleni’nin ailesine kavuşmasına izin vermek için kendi ailesini ateşe atacaktır.

        8

        Esme, ailesinin kavuşacağı gün gelsin diye canını dişine takar. Şerif’i alt edebilmek için konağa döner. Şerif hem Adil’e hem Oruç’a karşı büyük bir zafer kazanır. Adil, Şerif’e bu zaferi canıyla ödetmeye kararlıdır. Ama o nikâh, hepsi için bir kader anı olacaktır.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
