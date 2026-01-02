TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz 12. bölümüyle geçtiğimiz hafta cuma günü ekrana gelmişti. Son bölümde Esme, ailesinin kavuşacağı gün gelsin diye canını dişine takmış ve Şerif’i alt edebilmek için konağa dönmüştü. Bugün yayın günü olması nedeniyle 13. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. 2 Ocak 2026 TRT 1 yayın akışı dizinin sıkı takipçileri tarafından inceleniyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin yeni bölüm tarihi ve son bölüm özeti…