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HaberlerParaBankacılıkTasarruf mevduatları 2 trilyon TL'yi aştı
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Tasarruf mevduatlarının değeri ilk çeyrekte 2 trilyon lirayı aştı

Vatandaşın büyük ölçüde birikimlerini değerlendirdiği altın ve döviz hesaplarının TL karşılığının yükselmesinin de etkisiyle tasarruf mevduatları toplamı ilk çeyrekte 2 trilyon lirayı aştı. Türkiye'deki tasarruf mevduatlarının yüzde 41,6'sının toplandığı İstanbul, en yakın rakibi Ankara'yı 4'e katladı

Tasarruf mevduatları 2 trilyon TL'yi aştı
AA

Türkiye'de tasarruf mevduatlarının değeri, ilk çeyrekte 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 31,4 artarak 2 trilyon 49,3 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ilk çeyrek sonu itibarıyla tasarruf mevduatları 2 trilyon 49 milyar 249 milyon 403 bin liraya yükseldi.

Bu rakam 2020'nin mart sonunda 1 trilyon 559 milyar 54 milyon 206 bin lira düzeyinde bulunurken, tasarruf mevduatlarındaki artış oranı yüzde 31,4 oldu.

Tasarruf mevduatlarındaki bu artışta, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomide oluşan belirsizliklerin etkisiyle vatandaşın büyük ölçüde birikimlerini değerlendirdiği altın ve döviz hesaplarının TL karşılığının yükselmesi de etkili oldu.

TASARRUF MEVDUATLARININ YÜZDE 41.6'SI İSTANBUL'DA

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 41,6'sının İstanbul'da biriktiği görüldü. 15,5 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, mart sonu itibarıyla tasarruf mevduatlarının karşılığı 852 milyar 935 milyon 621 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

2020'nin ilk çeyreğinde 659 milyar 818 milyon 885 bin liralık tasarruf mevduatı toplanan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 29,3 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında 198 milyar 713 milyon 541 bin lirayla Ankara ikinci, 141 milyar 207 milyon 601 bin lirayla İzmir üçüncü sırada yer aldı. Böylece İstanbul'un toplanan tasarruf mevduatı açısından en yakın rakibi olan Ankara'yı 4'e katladığı görüldü.

Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu kentlerde başı 680 milyon 765 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'u 711 milyon 994 bin lirayla Ardahan, 804 milyon 323 bin lirayla Hakkari, 905 milyon 592 bin lirayla da Kilis takip etti.

81 İLİN TAMAMINDA TASARRUFLAR ARTTI

Geçen yıl için nüfusu 83 milyonu aşan Türkiye'de, kişi başına ortalama tasarruf miktarı 24 bin 644 lira olarak hesaplandı.

Türkiye'de kişi başı gerçekleştirilen tasarruf miktarının 2021'in ilk çeyreğinde 18 bin 749 lira olduğu dikkate alındığında, geçen bir yıllık süreçte vatandaşın kenara ayırdığı tutarın karşılığının ortalama 5 bin 895 lira arttığı görüldü.

İstanbul'da kişi başı tasarruflar, 2020'nin ilk çeyreğinde bulunduğu 42 bin 516 lira düzeyinden, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 54 bin 960 liraya yükseldi. İstanbul bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen kentler 37 bin 688 lirayla Muğla, 35 bin 239 lirayla Ankara, 32 bin 333 lirayla İzmir, 27 bin 275 lirayla Antalya ve 25 bin 99 lirayla da Yalova olarak sıralandı. Böylece 6 kentte kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye'nin 58 kentinde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından ilk yarı itibarıyla son sırada ise 2 bin 862 lirayla Hakkari yer aldı. Hakkari'nin ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kentler 2 bin 968 lirayla Şırnak, 3 bin 290 lirayla Ağrı ve 3 bin 368 lirayla Bitlis oldu.

Kişi başı tasarruf mevduatının ilk çeyrek itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı kent Aksaray oldu. Aksaray'da ortalama olarak her bir vatandaşın kenara ayırdığı tutar 2020'nin mart sonunda 13 bin 580 lira iken, bu rakam bu yılın aynı döneminde 19 bin 675 liraya çıkarak yüzde 44,9 artış kaydetti.

Aksaray'ın ardından kişi başına tasarrufların en fazla artış kaydettiği kentler, yüzde 44,5'le Yozgat, yüzde 43,1'le Afyon, yüzde 42,3'le Konya, yüzde 42,2'yle Kayseri, yüzde 42,1'le Bayburt, yüzde 42'yle Karaman şeklinde sıralandı.

Türkiye'nin 81 kentinin tamamında kişi başı tasarrufların artış kaydetmesi öne çıkan bir diğer unsur oldu.

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