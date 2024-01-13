Taşerona kadroda son durum nedir? Taşerona kadro çıkacak mı?
Taşerona kadroda son gelişmeler merak ediliyor. 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesine yönelik çalışmalar geçtiğimiz yıl başlamıştı. Çalışmalarda sona gelinirken, Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden taşerona kadro konusuna döndü. Peki, taşerona kadro var mı ve ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...
Taşerona kadro konusu gündemdeki yerini korurken 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesini öngören düzenlemenin ileriki günlerde kesinleşeceği düşünülüyor. Daha önce yapılan taşerona kadro açıklamaları konunun önümüzdeki günlerde Meclis'e gelebileceğini işaret ederken, Taşerona kadro gelecek mi, ne zaman çıkacak? Taşerona kadroda son durum nedir?" sorularının yanıtlarını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
TAŞERONA KADRO TORBA YASADA VAR MI?
TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinden önce Torba Yasanın 43 maddelik kanun teklifi kabul edilmişti. İlk etapta taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin bir kanun teklifi bulunmuyordu.
TAŞERONA KADRODA SON DURUM NEDİR?
TBMM’de bütçe çalışmalarının 25 Aralık’ta sona ermesinin ardından Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak. İkinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddenin yer alması bekleniyor. İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.
BAKAN IŞIKHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Taşerona kadro ile birlikte merak edilen bir diğer konu olan 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Işıkhan’dan beklenen açıklama geldi. Bakan ışıkhan “ 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.
Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.
ESKİ BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI
Seçimlerden önce 2023 Nisan ayında Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz."