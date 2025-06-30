Taşıt Kredisi Şartları Nelerdir? Taşıt Kredisi Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Alabilir?

Taşıt Kredisi Nedir?

Taşıt kredisi, araç satın almak isteyen bireylere ya da işletmelere, belirli vade ve faiz oranları çerçevesinde sağlanan, bankalar tarafından verilen tüketici kredisidir. Genellikle alınacak aracın fatura değeri üzerinden belirlenen oranda kredi sağlanır ve alınan araç bankaya ipotek ettirilir. Vade süresince kredi taksitleri ödenmeye devam edilirken, araç rehinli kalır.

Taşıt Kredisi Türleri Nelerdir?

Sıfır Araç Kredisi Yetkili bayiden alınacak sıfır kilometre araçlar için sunulan kredi türüdür. Aracın fatura değeri üzerinden kredi verilir. Vade süresi ve kredi limiti aracın değerine göre belirlenir.

İkinci El Araç Kredisi Belirli yaş ve kilometre sınırlarını aşmayan ikinci el araçlar için verilir. Genellikle 8 yaşa kadar olan araçlar için kredi verilir, bazı bankalarda bu sınır daha düşüktür.

Ticari Taşıt Kredisi Şirketler, esnaflar ya da serbest meslek sahiplerinin ticari amaçla alacağı araçlar için sunulan özel kredi türüdür.

Taşıt Kredisi Şartları Nelerdir?

18 Yaşını Doldurmuş Olmak Kredi kullanabilmek için başvuru sahibinin reşit olması gerekir.

Düzenli ve Belgelenebilir Gelir Başvuru sahibinin sabit bir gelirinin olması ve bunu maaş bordrosu, vergi levhası ya da kira geliri gibi belgelerle ispatlaması gerekir. Yeterli Kredi Notu Bankalar, başvuru sahibinin kredi notunu dikkate alır. Düşük kredi notuna sahip olan bireylerin başvurusu reddedilebilir veya kefil/takas şartı aranabilir. Aracın Yaş ve Değeri İkinci el araçlar için bankalar genellikle en fazla 8 yaşa kadar olan araçlara kredi verir. Aracın piyasa değeri, kredi tutarını etkiler. Ekspertiz raporu istenebilir. Araç Üzerine Rehin Konulması Kredi onaylandığında, alınacak araç teminat olarak gösterilir ve taşıt rehni oluşturulur. Borç bitene kadar araç üzerinde bankanın rehni kalır. Peşinat Şartı Bankalar, aracın tamamına değil, belirli bir kısmına kredi verir. Bu oran yasal olarak aracın değerine göre sınırlanmıştır. 400.000 TL’ye kadar olan araçlar için %70 kredi verilebilir 400.001 – 800.000 TL arası için %50 800.001 – 1.200.000 TL arası için %30

1.200.001 – 2.000.000 TL arası için %20 2.000.000 TL üzeri araçlar için kredi verilmez Gerekli Belgeleri Temin Etmek Başvuru sürecinde kimlik, gelir belgesi, ikametgâh ve satın alınacak araca ait belge ve faturalar sunulmalıdır. Taşıt Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı Gelir belgesi (maaş bordrosu, serbest meslek sahipleri için vergi levhası) İkametgâh belgesi ya da son 3 aya ait fatura Alınacak araca ait proforma fatura (sıfır araçlar için) Noter satış sözleşmesi veya ruhsat fotokopisi (ikinci el araçlar için) Banka tarafından istenebilecek ek belgeler Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Bankaların şubelerine doğrudan başvuru yapılabilir Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden ön başvuru yapılabilir Bazı yetkili araç bayileri, bankalarla anlaşmalı şekilde doğrudan kredi işlemini yürütür Bankalar, başvuruyu değerlendirdikten sonra onay verir ve kredi açıldığında araç satın alınarak rehin işlemi gerçekleştirilir. Taşıt Kredisi Vade ve Faiz Koşulları Sıfır ve ikinci el araçlarda en fazla 48 ay vade uygulanır