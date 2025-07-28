Tatil sitelerinden denize evsel atık su iddiası

Tekirdağ'da tatil sitelerinden denize evsel atık suların bırakıldığı iddiasına denetim
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize evsel atık suların bırakıldığı iddiasına ilişkin sahil şeridinde ve tatil sitelerinde denetim gerçekleştirildi
Giriş: 28.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:15
Tekirdağ'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde tatil sitelerinden denize evsel atık suların bırakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Denetim kapsamında, sahil şeridinde ve tatil sitelerinde inceleme yapıldı. Ekipler tarafından alınan atık su numuneleri analize gönderildi.
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