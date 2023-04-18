Banyomu ilk gördüğümde çok şaşırdım, kim yapmış olabilir diye düşündüm, o sırada karga büyük bir dalla tekrar içeri girdi. Karga da beni görünce şaşırdı, ağzından dalı düşürdü. Pencereyi hemen kapattım ve dışarı çıktım. Kargalar pencerenin önünde dönmeye başladı. Ben yokken kargalar evime çökmüş" dedi.