Tatlı Badem Yağı Nedir, Ne İşe Yarar? Tatlı Badem Yağı Cilt, Saç, Kirpik ve Kaş İçin Faydaları!

Tatlı badem yağının faydaları 0:00 / 0:00

Çerez tabaklarının sevilen üyesi bademin badem türleri arasında tatlı badem olarak anıldığını biliyor muydunuz? Tadı oldukça lezzetli olan tatlı bademin yağı içeriğindeki yoğun A, B ve E vitaminleri sayesinde uzun yıllardır saç ve cilt bakımlarında kullanılan doğal yağlardan biridir. İşte Tatlı Badem Yağı Nedir sorusunun cevabı ve Tatlı Badem Yağının Saç, Cilt ve Kirpik için Faydaları...

Tatlı Badem Yağı Faydaları nedir?

Tatlı badem yağının çerez olarak tüketilen bademden elde edildiğini, bir diğer badem türü olan acı bademin yağı olmadığını belirterek başlayalım yazımıza. Çünkü acı bademin de yağı vardır ancak bu yağın kullanılması uzmanlar tarafından pek de önerilmez.

Tatlı badem yağı içeriğinde çok fazla faydalı yağ asidi bulundurmasıyla dikkat çeker. Bu özelliği de tatlı badem yağının özellikle cilt bakım ve güzellik ürünlerinde bolca kullanılmasının nedenidir.

Tatlı badem yağı anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Tatlı badem yağı kullanımında bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlanır.

Karaciğer hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bulunan tatlı badem yağı irritabl bağırsak sendromu semptomlarını iyileştirme konusunda da oldukça başarılıdır.

Tatlı badem yağının, kötü kolesterolü (LDL) düşürdüğü, iyi kolesterolü (HDL) ise koruduğu bilinmektedir.

Tatlı Badem Yağının Cilde Faydaları

Kuru ciltten şikâyet edenler dikkat! Tatlı badem yağı doğal bir cilt nemlendiricisidir. Hem teninizin nem oranını yükseltir hem de tenin yumuşamasına yardım eder.

Tatlı badem yağı aynı zamanda cildin renk tonunu eşitleyici bir etkiye sahiptir.

Pürüzsüz ve elastik yapıda bir cilde sahip olmak için gönül rahatlığı ile tatlı badem yağı kullanabilirsiniz.

Eğer tatlı badem yağını düzenli kullanırsanız cildinizde oluşmaya başlayan ince kırışıkları azalacak, gözaltlarındaki morluklar hafifleyecektir.

Aynı zamanda A, B ve E vitamini zengini olan tatlı badem yağı sivilcelerin tedavi edilmesine de yardım eder.

Tüm bunların yanında tatlı badem yağı güneşten kaynaklanan ince çizgilerin de iyileşmesini ve azalmasını hızlandırır.

Tatlı Badem Yağının Saça Faydaları

Tatlı badem yağı içeriğindeki E vitamini sayesinde saç köklerini besleyr ve saçların çok daha güçlü olmasına yardım eder.

Tatlı badem yağı kullanımı saçların koparak ve kırılarak dökülmesini de engeller.

Saç derisini nemlendiren tatlı badem yağı aynı zamanda kepek problemi için de birebirdir.

Özellikle kimyasal işlem görmüş saçları olanlar tatlı badem yağı kullanarak saçlarının hem daha hızlı uzamasını hem de daha güçlü olmasını sağlayabilir.

Tatlı Badem Yağının Kaşa Faydaları

Seyrek kaşları olanlar tatlı badem yağı kullanarak kaşlarını kökten besler ve böylelikle daha gür ve sağlıklı kaşları olur.

Tatlı Badem Yağının Kirpik İçin Faydaları

Tıpkı kaşlar gibi kirpikler için de mucizevi etkileri bulunan tatlı badem yağı kirpiklerin dökülmesini azaltır ve kökten güçlenme sağlar.

Tatlı Badem Yağı Zararları Nedir?

Tatlı badem yağının bilinen bir zararı bulunmamaktadır ancak yine de kullanmadan önce bir hekime danışmanız faydalı olabilir.