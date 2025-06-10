Tatlı Vatan filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Tatlı Vatan filmi ne zaman çekildi?
Tatlı Vatan filmi 10 Haziran Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosunu Cüneyt Muhammet İnay'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Tatlı Vatan filmi konusu nedir? Tatlı Vatan oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Tatlı Vatan filmi konusu ve oyuncuları...
Tatlı Vatan filmi, bu akşam beyaz perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini, Tuğba Melis Türk, Gürbey İleri, Suat Sungur ve Selahattin Taşdöğen'in üstlendiği film, 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Tatlı Vatan filmi konusu nedir? Tatlı Vatan oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
TATLI VATAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kayseri’nin bir köyünde verimsiz geçen bir senenin ardından köyün gençleri yıkılmıştır. Ağaçların soğuk yemesi ile meyve ağaçları küsmüş ve yağmursuz geçen yaz hasatlarını yarıdan daha aza düşürmüştür. Köyün iki delikanlısı Cemil ve Osman nişanlıları Fatmagül ve Şifa ile evlenemeyeceklerini düşünürlerken Alamancı Hüseyin’in kızı Ceylan’ın köye geleceğini duyarlar. Cemil ve Osman; Ceylan ile evlenerek kapağı Almanya’ya atma planları yaparlar. Fakat kapağın diğer yüzü vardır ikisi de nişanlıdır. İkili planlar yapıp Ceylan’ın peşine düşer ama Ceylan, köyün sulama sistemini iyileştirmek için çalışan Ziraat mühendisi Erkin ile yakınlaşır. Köyün su sistemi çözülür Ceylan Almanya’ya gitmez Tatlı Vatan’a kesin dönüş yapar.
TATLI VATAN OYUNCULARI KİMLER?
Tuğba Melis Türk
Gürbey İleri
Suat Sungur
Selahattin Taşdöğen