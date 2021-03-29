Eşel mobil kulisleri hızlandı 0:00 / 0:00

Ankara’da, devletin üzerinde milyarlarca liralık ağır yük oluşturmaya başladığı belirtilen akaryakıtta “eşel mobil” uygulamasıyla ilgili kulisler hızlandı. Devlet, 2018 yılının ikinci yarısından bu yana akaryakıtta “eşel mobil” sistemini işletiyor; benzin ve motorin zammının bir bölümü ÖTV’den karşılanıyor. Pompa satış fiyatlarına yansıtılmıyor. Böylece, fiyat sabit tutuluyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da 17 Mart’ta, dağıtım şirketlerinin birer ya da ikişer kuruşluk “gizli zam”larla kar paylarını artırdıkları tespitiyle akaryakıtta, 2 aylık dönem için “tavan fiyat” uygulamasına geçti. Enerji kulislerinde, “tavan fiyat”la birlikte “eşel mobil” sistemine de son verilmesinin olasılık dahilinde olduğu konuşulmaya başlandı. Milyonlarca araç sahibinin ve sektörün gözü kulağı, Mayıs ayının üçüncü haftasında Ankara’da karar mercilerinde olacak.

DEVLETİN BELİRLEDİĞİ “SINIR” DEĞERLER

Devlet, 2018 yılının Ağustos ayından bu yana TÜPRAŞ çıkışlı (vergiler ve TÜPRAŞ payı dahil) motorinin litre fiyatının 5 TL 60-61 kuruşu, benzinin de 6 TL 23 kuruşu geçmesine izin vermiyor. Diyelim ki akaryakıtta zam gereksinimi oluştu ve fiyat da bu sınırları aşacak. Bu durumda “eşel mobil” devreye alınıyor. Devlet, ÖTV gelirlerinden zammı karşılıyor. Pompa satış fiyatlarına zam yansıtılmıyor.

ÖTV TUTARLARI

Devletin halen benzinde 106, motorinde 71 ve otogazda 100 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor. Bu gece motorinde 19, benzinde 14 kuruş artış bekleniyor. Söz konusu artışla birlikte devletin ÖTV alacağı benzinde 120 kuruşa, motorinde 90 kuruşa çıkacak.

“EŞEL MOBİL”E SON VERİLİRSE FİYATLAR NE OLUR?

Bugünkü fiyatlarla Ankara’da benzin 7 TL 13 kuruş, motorin 6 TL 49 kuruş düzeyinde bulunuyor. İstanbul’da (Avrupa yakası) benzin 7 TL 7 kuruş, motorin 6 TL 43 kuruştan satılıyor. İzmir’de, benzin 7 TL 16 kuruş, motorin 6 TL 52 kuruş.

Bu fiyatlara; (30 Mart’tan geçerli tutarlar dikkate alındığında) benzinde 120 kuruş, motorinde 90 kuruş eklenecek. Otogazda da litrede 1 TL artış gündeme gelecek. Akaryakıt fiyatları, litrede 90 ile 120 kuruş aralığında artacak.