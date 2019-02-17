Bir döneme şarkılarıyla ve sahne programları ile damga vuran Metin Kaya'nın vefat ettiği öğrenildi. Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Metin Kaya, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Acı haberi ise Onur Akay duyurdu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Üç gün önce ise Kaya'nın yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun ağır olduğunu belirten Akay, "Taverna müziğin usta ismi Metin Kaya, lenfoma kanseri ile savaşıyordu ve yoğun bakımda tedavi görüyordu. Değerli sanatçımızı maalesef dün kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kaya’nın cenazesi bugün 17 Şubat 2019 Pazar günü ikindi namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii’inden son yolculuğuna uğurlanacak. Kaya, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Nur içinde yatsın inşallah" ifadelerini kullandı.





METİN KAYA KİMDİR?

11 Şubat 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Metin Kaya, küçük yaşlarda mandolin çalmayı öğrendi. ‘Günüm Seninle Başlar’ isimli ilk albümünü 1985 yılında yapan Kaya, ardından ‘Barışmaya alıştık’ albümünü çıkardı. ‘Sıktı mı Canını’ isimli albümü ile müzik piyasasında ses getiren Kaya'nın; ‘Nerde Trak Orda bırak’, ‘Aklımı Seveyim’, ‘Ayrılacağım’ gibi albümleri taverna müzik dinleyicisi tarafından çok sevildi.